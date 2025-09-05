На следующей неделе в Кабуле состоится международная конференция «Привлечение инвестиций и поддержка электроэнергетического сектора». В ней примут участие представители 22 государств. Об этом сообщает компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

Руководитель отдела координации инвестиций DABS Фаридулла Шарафмал отметил, что мероприятие имеет особое значение как для Афганистана, так и для инвесторов внутри страны и за ее пределами. По его словам, конференция предоставит возможности для разработки перспективных энергетических проектов.

«С помощью этой конференции мы стремимся объединить потенциал национальных и международных инвесторов», — сказал Шарафмал.

Эксперты считают, что Афганистану следует сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии, в частности солнечной и гидроэнергии. Такой подход в сочетании с упрощением условий для инвестиций может приблизить страну к энергетической независимости. Новые проекты и предприятия позволят создать дополнительные рабочие места.

Как отмечают СМИ, власти Афганистана назвали электроэнергию одной из главных потребностей населения. Важным шагом стало подписание контрактов DABS с партнерами из Узбекистана. В рамках этих сделок будут реализованы четыре крупных проекта по передаче и распределению электроэнергии.