Переименование Пентагона в «Министерство войны» повлечет за собой крупные расходы, так как эмблемы ведомства размещены на сотнях объектов и государственных зданий по всему миру. Об этом пишет The Washington Post.
Дополнительные затраты, по данным издания, могут потребоваться для изменения вывесок и канцелярских принадлежностей.
Газета напоминает, что при администрации бывшего президента Джо Байдена уже проводилась масштабная кампания по переименованию объектов, связанных с Конфедеративными Штатами Америки. На это было потрачено более 60 млн долларов.
В 2021 году после протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, конгресс США создал комиссию по активам Минобороны, связанным с Конфедерацией.
Комиссия выявила около 1,1 тыс. таких объектов, включая военные базы и уличные знаки, и рекомендовала Пентагону провести демонтаж или переименование.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом министр обороны Пит Хегсет вернул большинство старых названий.
О решении переименовать Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War) Трамп объявил в августе. Согласно бюллетеню Белого дома, указ о переименовании он подпишет сегодня, 5 сентября.
Документ предписывает использовать термин «Министерство войны» как дополнительное название для Пентагона. Также предусматривается введение термина «военный министр» для действующего главы ведомства Пита Хегсета.
Washington Post отмечает, что последнее крупное переименование военного командования также произошло при Трампе. В 2018 году министр обороны Джим Мэттис объявил о смене названия Тихоокеанского командования ВС США на Индо-Тихоокеанское, чтобы подчеркнуть роль Индии в оборонной стратегии Вашингтона.