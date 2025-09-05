Переименование Пентагона в «Министерство войны» повлечет за собой крупные расходы, так как эмблемы ведомства размещены на сотнях объектов и государственных зданий по всему миру. Об этом пишет The Washington Post.

Дополнительные затраты, по данным издания, могут потребоваться для изменения вывесок и канцелярских принадлежностей.

Газета напоминает, что при администрации бывшего президента Джо Байдена уже проводилась масштабная кампания по переименованию объектов, связанных с Конфедеративными Штатами Америки. На это было потрачено более 60 млн долларов.

В 2021 году после протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, конгресс США создал комиссию по активам Минобороны, связанным с Конфедерацией.

Комиссия выявила около 1,1 тыс. таких объектов, включая военные базы и уличные знаки, и рекомендовала Пентагону провести демонтаж или переименование.