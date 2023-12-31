Переходная национальная ассамблея (парламент) Буркина-Фасо одобрила поправку к Конституции, которая перевела английский и французский языки в статус рабочих и закрепила статус официальных за национальными языками.

В результате инициативы французский язык окончательно потерял свое положение в западноафриканской стране, выступившей за прекращение военного соглашения с Парижем.

«Закрепление национальных языков в качестве официальных –– это глубокое стремление народа, и правительство, подводя итог, убеждено, что народ не может развиваться на языке других», –– говорится в поправке.

Отдельно законодательная мера призвана обеспечить более широкое вовлечение местного населения в общественную жизнь. Согласно тексту поправки, национальные языки станут инструментом коммуникации в сферах образования, юстиции и государственного управления.

В стране распространено свыше 60 национальных языков, на них говорит около 90% населения.

В начале декабря кабинет министров Буркина-Фасо включил предложение о лишении французского языка статуса государственного в проект закона о пересмотре положений конституции страны.

«Совет рассмотрел проект закона о пересмотре положений конституции. Основным нововведением этого законопроекта среди прочего является установление национальных языков в качестве официальных вместо французского, который становится рабочим языком», –– отмечалось в протоколе заседания совета министров.