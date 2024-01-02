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Алтун: Турция предупреждала Израиль о последствиях шпионской активности
Власти Турции предупреждали Израиль о серьезных последствиях шпионской деятельности на ее территории. На это обратил внимание глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун
Алтун: Турция предупреждала Израиль о последствиях шпионской активности
Фахреттин Алтун. / Photo: AA
2 января 2024 г.

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун указал на то, что руководство Израиля было предупреждено о серьезных последствиях шпионской деятельности на территории республики.

«Если они совершают подобную ошибку, то совсем не знают Турцию и не знают турок. Если они решаются на такое, то должны осознавать, что за это придется заплатить очень высокую цену. Подобные попытки чреваты самыми серьезными последствиями», –– процитировал в соцсети X (ранее известна как Twitter) Алтун высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в декабре 2023 года.

«В мире нет никого, кто не знал бы, какого прогресса достигла Турция как в области разведки, так и в области безопасности. Более того, мы не являемся государством, основанным вчера. Никто не должен об этом забывать», –– также говорится в цитате из выступления главы государства.

Ранее стало известно, что турецкие спецслужбы задержали 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку. Рейды были организованы в восьми провинциях республики. Основной акцент был сделан на Стамбул. Агенты могли использоваться заказчиками из Израиля для выполнения тактических задач, например, для злонамеренных действий против палестинцев и членов их семей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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