«Мне было очень грустно, что мои обязательства противостоять ненависти и отстаивать научную точность были подвергнуты сомнению», — написала Клодин Гэй в письме, объявляющем об отставке.

Она подчеркнула, что это решение далось ей достаточно сложно: «После консультации с членами «Гарвардской корпорации» стало ясно, что в интересах Гарварда — чтобы я ушла в отставку, чтобы наше сообщество могло справиться с этим чрезвычайно сложным моментом, сосредоточив внимание на учреждении, а не на каком-либо отдельном человеке», — написала она.

Напомним, после эскалации израильско-палестинского конфликта 7 октября в Гарвардском, Пенсильванском университетах и Массачусетском технологическом институте прошли студенческие пропалестинские акции. Студенты Гарварда в том числе написали письмо, в котором заявили, что Израиль «несет полную ответственность за происходящее насилие» в секторе Газа.

В декабре по этому эпизоду прошли слушания в Конгрессе США. Отвечая на вопрос конгрессменов о соответствии действий студентов кодексу поведения Гарварда в части недопущения буллинга и издевательств, Гэй ответила, что это будет зависеть от контекста.

После окончания слушаний по студенческим акциям в поддержку Палестины 74 конгрессмена потребовали отстранить от должностей ректоров всех трех университетов.