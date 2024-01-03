ПОЛИТИКА
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В Хорватии женщина родила двух близнецов в разные годы
В Хорватии в канун Нового года родились девочки-близняшки с разницей в две минуты, но в разные годы. Одна — в декабре 2023 года, вторая — в январе 2024-го
В Хорватии женщина родила двух близнецов в разные годы
близнецы / Others
3 января 2024 г.

В хорватском городе Сплит женщина в канун Нового года родила двух дочерей-близняшек с разницей в две минуты, но в разные дни, месяцы и даже годы. Первая девочка родилась 31 декабря 2023 года в 23:59, а вторая — 1 января 2024 года в 00:01.

Заведующий отделением перинатологии Университетской больницы Сплита доктор Дамир Роя заявил, что ранее у них такого не случалось.

«Рождение близнецов было поистине необычным. Одна дочь будет отмечать день рождения в старом году, другая — в новом, у сестер-близняшек будет разный возраст», — пояснил он.

Это уникальное явление привлекло внимание СМИ. Мэр Сплита Блаженко Бобан посетил родильный дом, где встретился с директором Сплитской больницы Юли Мештровичем и заведующим отделением перинатологии Дамиром Роя.

«Сплитскому роддому желаю как можно больше работы. Когда у них будет больше работы, тогда мы будем знать, что демографическая картина в Хорватии изменится», — заявил мэр.

В последнее десятилетие демографическая ситуация в Хорватии ухудшается. В 2022 году в стране родилось чуть более 31 тысячи детей. При этом за этот же период умерли почти 53 тысячи человек, что привело к отрицательному показателю рождаемости в стране.

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