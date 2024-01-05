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Число жертв землетрясений в Японии превысило 90 человек
В Японии с каждым днем растет число жертв землетрясения. На данный момент известно о 92 погибших, более 242 человека числятся пропавшими без вести
Число жертв землетрясений в Японии превысило 90 человек
Землетрясение в Японии унесло жизни по меньшей мере 92 человек / Others
5 января 2024 г.

В начале января в Японии произошла серия мощных землетрясений. Самый сильный подземный толчок магнитудой 7,6 был зафиксирован в префектуре Исикава на полуострове Ното. Всего за первые двое суток 2024 года в стране произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы.

По данным на 5 января, число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 92 человек. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. Больше всего жертв — в городе Вадзима, где более 40 человек оказались погребены заживо.

Главная задача властей — обеспечить безопасность людей, заявил на пресс-конференции в пятницу мэр Вадзимы Сигэру Сакагути. По его словам, в городах Судзу и Вадзиме проживает большое количество пожилых людей, о местонахождении многих из них на данный момент неизвестно.

«Более 700 человек застряли в деревнях префектуры. Число людей в 14 изолированных районах города Вадзима невозможно подсчитать», — сказал он.

Ранее мэр Судзу Масухиро Идзумия заявил, что в районе «почти не осталось целых домов». Он уточнил, что около 90% зданий полностью или почти полностью разрушены.

Некоторые населенные пункты префектуры Исикава объявили на официальных сайтах сбор гуманитарной помощи. Жителей просят приносить питьевую воду в бутылках объемом до двух литров. Также требуется сухое молоко, грелки, детские принадлежности и новые одеяла.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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