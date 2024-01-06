Багдад планирует полностью остановить импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году после запуска ряда нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», — цитирует агентство Джихада

Ирак закупает некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, с целью закрыть дефицит на внутреннем рынке. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля прошлого года заявил, что его правительство работает над улучшением производительности нефтеперерабатывающих заводов страны.

Кроме того, власти Ирака в течение трех лет планируют полностью перейти на самообеспечение газом. «Двигаемся к заключению контрактов, как, например, с TotalEnergies, с эмиратскими и китайскими компаниями, чтобы обеспечить необходимые поставки газа на 3–5 лет, чтобы не нужно было импортировать газ», — сказал премьер-министр на открытии 11 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023) в Москве.

В стране есть перспективные месторождения, около 10‒12 блоков, подчеркнул ас-Судани: «И мы сможем покрыть потребности электростанций. И в будущем, возможно, Ирак будет большим игроком на газовом рынке».