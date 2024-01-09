Болгария находилась в составе Османской империи пять веков, с 1396 года. Именно в этот период она стала многонациональной и многоконфессиональной. До 1978 года турки по численности превосходили болгар, однако сразу с объявлением независимости Болгарии началась массовая эмиграция вплоть до конца 80-х годов XX столетия. Самый крупный исход турок из Болгарии был в 1950-1951 гг. (около 150 тыс.) и в 1989 году (от 350 до 400 тыс.) в результате ассимиляционной политики коммунистических режимов страны.

В промежутках между этими датами каждое десятилетие принимались новые программы по ассимиляции, принудительному изменению мусульманских имен на славянские, по запрету на традиционную мусульманскую одежду, на общение на своем языке и изучение его. Мусульманам запрещали хоронить своих покойников на отдельных кладбищах, давать новорожденным мусульманские имена.

В 1989 году власти Болгарии обратились к Турции, чтобы она открыла свои границы, тогда произошел массовый исход дискриминируемого турецкого меньшинства. В последующем ассимиляционная политика была признана ошибочной, власти взяли курс на либерализацию и демократизацию, отменив все безумные дискриминационные меры, что стало причиной возврата некоторого количества эмигрантов обратно. Однако это была уже другая реальность, люди повторно возвращались в никуда, будучи лишенными имущества, жилья, средств к существованию.

Одна из самых печальных сцен в мировой истории — это бесчеловечное обращение, которому подвергались болгарские турки с начала XX века и вплоть до начала 90-х гг. Во время Балканских войн (1912-1913 гг.) никто не унижал турок так беззастенчиво, как болгары

В пропагандистской открытке о Балканской войне изображено изгнание Абди-Баба и Фатиме-Ханым (остатков османского присутствия) из Европы («Рая»), подобно библейской истории об Адаме и Еве.

Абди-Баба держит в руках кофейник и ибрик (символизирующие традицию пить кофе и совершать омовение, куда бы они ни шли). В руках у Фатиме-Ханым бубен, а на ногах — сабо, что представляло ее в образе игривой женщины, которая никогда не покидает хаммам.

Следом за ними изгнаны истощенные кошки и собаки, а на входе в Европу (Рай) — откормленные львы, символы болгарского царства. Критики полагают, что и в этом скрыты отсылки к Османской армии, изображенной голодной и изможденной, и к Болгарской — молодой, бодрой и готовой к войне.

Символичен здесь и полумесяц, растоптанный ногой болгарина, который изгоняет Абди-Баба и Фатиме-Ханым с огненным мечом в руке.

Такому отношению предшествовало ослабление османов, сдача Салоников и унизительное поражение генерала османской армии, Хасана Тахсин-паши.

Он сдал Салоники грекам в 1912 году без единого выстрела, хотя под его командованием было 25 000 солдат, умер в Лозанне, а греки привезли его тело и похоронили в саду «Музея балканских войн», затем перезахоронили в Музее сухопутных войск в Салониках с государственной церемонией.

На этом фото 1913 года изображен турецкий крестьянин, который совершает последнюю молитву перед казнью болгарской оккупационной армией за «подрывную деятельность и турецкий шпионаж», в городе Джисри Мустафа-паша (Свиленград после 1913 года).

Болгарские турки называли себя «сиротами Османской империи», которых родина оставила в Румелии (историческое название Балкан, с 1885 года под фактическим контролем Болгарии) и на Кавказе. В Анатолии их называли «болгарами и русскими», но они были турками.

Им запрещали исповедовать родную религию, их имена были изменены на русский и болгарский лад, но в сердцах не были стерты ислам и принадлежность к турецкой нации. Они всегда говорили по-турецки, их деды молились, совершали намаз и, хоть и тайно, читали Коран.

На фото железнодорожный вокзал Эдирне. На перроне стоят турчанки из Болгарии в дорогих шубах, однако в реальности эти фото полны трагизма и глубокой драмы, а у этих женщин никогда в жизни не было возможности носить дорогие меха.

Турки, дискриминируемые фашистскими властями Болгарии в начале 40-х, а затем изгоняемые оккупационной властью Советов в 50-х, продавали все свое имущество за бесценок и покупали шубы, поскольку власти разрешали им забирать только одежду. По приезду в Турцию они могли продать ее, чтобы выручить хоть какие-то средства для существования.

Второй этап дискриминационной политики и изгнания турок из Болгарии последовал в 1984 году за реформами тогдашнего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Болгарии Тодора Живкова.

Его правительство принудило живущих в стране турок, численность которых составляла около двух миллионов человек, изменить свои имена и фамилии и запретило им разговаривать на турецком языке в общественных местах, исповедовать ислам и носить традиционную одежду.

Инициативы Живкова официально назывались «Возрождение» и якобы предусматривали «возвращение этнических турок к их болгарским корням».

После массовых акций протеста, усилившихся в 1989 году, в частности на севере и юго-востоке Болгарии, режим усилил давление на турок и мусульман. В результате погибло около 30 человек.

В мае 1989 года Живков открыл границу с Турцией и вынудил к переселению около 400 тысяч болгарских турок, отказавшихся менять свои фамилии.

Протесты турок и мусульман привели к тому, что 10 ноября 1989 года Живков был снят со своего поста.

История турок в Болгарии стала одна из самых трагических страниц истории Европы.