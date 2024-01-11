Кто такой Джеффри Эпштейн?

Джеффри Эпштейн до некоторого времени считался одним из самых успешных финансовых менеджеров в США. В начале 1980-х он работал в инвестиционном банке Bear Stearns, который обанкротился в 2008 году из-за кризиса. В 1982 году Эпштейн основал собственную фирму J. Epstein & Co для оказания финансовых услуг бизнесменам с капиталом в 1 миллиард долларов и более. Вскоре он стал управлять клиентскими активами на миллиарды долларов, а к 1992 году стал владельцем крупнейшего частного дома на Манхэттене. В 1996 году Эпштейн изменил название компании на Financial Trust Company и зарегистрировал ее на острове Сент-Томас в США, чтобы получить налоговые льготы. Именно этот остров и стал местом чудовищных преступлений Эпштейна.

Когда вокруг Эпштейна разразился первый сексуальный скандал, миллиардер нанял огромную команду юристов, в которую входили такие звезды права, как Алан Дершовиц и Кеннет Старр. Одновременно на миллиардера работала команда частных детективов, которая искала компромат против девушек, обвинявших Эпштейна в растлении, а также против представителей полиции и прокуратуры. Благодаря этому финансисту удалось избежать тяжелого наказания и суд приговорил его лишь к 13 месяцам тюрьмы.

Следующий арест Джеффри Эпштейна случился уже в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации и подкупе потенциальных свидетелей. По версии следствия, с 2002 по 2005 год он использовал свое богатство и влияние, чтобы принудить десятки несовершеннолетних девочек заняться проституцией в его особняках на Манхэттене и Флориде. Он не признал себя виновным и попросил отпустить его под домашний арест.

В итоге, Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере в нью-йоркском исправительном центре Metropolitan в 2019 году в ожидании суда за свои преступления. При этом обстоятельства его смерти продолжают вызывать вопросы у общественности. Известно, что за несколько недель до смерти Эпштейн предупреждал охрану о том, что кто-то пытается его убить.

Основные свидетели

Опубликованные документы связаны с обвинением в отношении подруги Эпштейна Гислейн Максвелл, ранее осужденной за пособничество бизнесмену в сексуальной эксплуатации молодых девушек, многие из которых были несовершеннолетними.

Первая часть массива содержит 40 документов общим объемом 943 страницы. Всего при обнародовании материалов дела планируется раскрыть имена около 200 человек, в том числе знаменитостей.

Судья Лоретта Преска заявила, что многие из людей, упомянутых в документах, появлялись в сообщениях СМИ или фигурировали в уголовном процессе Максвелл. Первая партия документов не содержит сенсаций — все имена действительно ранее фигурировали в СМИ и в других делах.

В число документов входят выдержки из показаний Гислейн Максвелл и Вирджинии Джуффре, а также бывшей личной помощницы Джеффри Эпштейна Джоанны Сьоберг.

Сьоберг утверждает, что Максвелл наняла ее помощницей Эпштейна, когда ей было 20 лет. Максвелл предложила ей 20 долларов в час за то, чтобы она отвечала на телефонные звонки и выполняла различные поручения Эпштейна. Согласно показаниям, настоящая работа Сьоберг заключалась в том, чтобы делать Эпштейну сексуальный массаж.

Вирджиния Джуффре, которая ранее обвиняла британского принца Эндрю в сексуальном насилии, заявила, что Эпштейн «сдавал ее в аренду влиятельным людям для секса». В 2022 году Джуффре и принц Эндрю подписали досудебное соглашение. Сам принц утверждает, что никогда не встречался с женщиной, и отвергает все обвинения.

Большинство раскрытых документов включают показания женщин, которые стали жертвами сексуального насилия Эпштейна с 1990-х годов до 2008-го, когда его приговорили к заключению по обвинению в принуждении подростка к проституции.

Список Эпштейна

В ранее обнародованных документах упоминаются Трамп, Клинтон и его супруга Хиллари, бывший вице-президент США Альберт Гор, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, режиссер Джордж Лукас, актер Кевин Спейси, модель Хайди Клум, лингвист и публицист Ноам Хомский, юрист и профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон и многие другие знаменитости.

Связь с делом Эпштейна стала причиной краха карьеры Джесса Стейли, бывшего генерального директора финансовой группы Barclays, и Леона Блэка, соучредителя инвестиционной компании Apollo Global Management. А также «запятнала репутацию» миллиардеров Билла Гейтса и Лесли Векснера. Все они отрицают, что знали о преступлениях Эпштейна или участвовали в них.

Кроме того, в материалах дела фигурируют имена британского принца Эндрю, как уже упоминалось выше, иллюзиониста Дэвида Копперфильда, астрофизика Стивена Хокинга, звезды сериала «Офис» актера Рэйна Уилсона, американского актера, сценариста и режиссера Сета Макфарлейна.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак был также упомянут в сенсационном досье. Он занимал пост премьер-министра с 1991 по 2001 год и, прослужив 35 лет в Армии обороны Израиля, был назначен начальником генерального штаба. Хотя в новом досье он упоминается лишь вскользь, в Израиле и США уже давно ходят слухи о его теневых сделках с финансистом. Барак встречался с Эпштейном как минимум 36 раз и был сфотографирован в шарфе при входе в его особняк на Манхэттене в 2016 году. В тот же день были замечены молодые женщины, которые входили в резиденцию и выходили из нее.

Связь Эпштейна с Израилем

Среди прочего, документы опубликованные Лореттой Преско, вновь привлекли внимание общественности к тому, что финансиста-педофила неоднократно подозревали в связях с Моссадом — израильской разведывательной службой.

Эпштейн был завербован отцом его сообщницы Гислейн Максвелл всемирно известным британским медиамагнатом Робертом Максвеллом, следует из слов агента Моссада Бен-Менаше. который утверждает, что он был «куратором» английского миллиардера. Максвелл, предположительно, был агентом Моссада и, вероятно, обеспечивал связь между Эпштейном и израильской разведкой, отмечается в публикации Daily Mail.

По данным издания, Максвелл, служивший куратором Эпштейна, также был тесно связан с так называемой операцией «медовая ловушка», в рамках которой с помощью компромата, полученного во время интимных отношений, вербовались интересующие Моссад лица. Лаура Голдман, подруга Максвеллов, сказала, что она не только верила, что Роберт Максвелл был агентом Моссада, но и что его дочь Гислейн продолжила работу отца.

По словам бывшего агента разведки, принц Эндрю был «полезным идиотом» Эпштейна. За годы дружбы Эндрю приглашал Эпштейна и Гислейн Максвелл на светские мероприятия в Лондон, даже разрешал им останавливаться в королевском поместье Балморал. В это время Эндрю работал представителем Великобритании по международной торговле, помогая правительству продвигать бизнес за рубежом. Таким образом Эндрю был использован для того, чтобы привести к Эпштейну известные имена, где на них в процессе создавался компромат.