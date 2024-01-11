В четверг, 11 января, в Международном суде ООН начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Южно-Африканская Республика 29 декабря 2023 года подала иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы». «Никакое вооруженное нападение на территорию государства, каким бы серьезным оно ни было, даже нападение, связанное с жестокими преступлениями, не может служить оправданием или защитой от нарушений Конвенции», — отмечается в поданном ЮАР иске.

В качестве доказательства виновности израильского руководства суду также была предоставлена запись обращения премьер-министра Биньямина Нетаньяху к военным. «Помните, что сделали с вами амаликитяне, — заявил Нетаньяху, ссылаясь на Тору. — И мы помним и сражаемся». Эта фраза интерпретируется как призыв к полному уничтожению палестинцев на их родной земле.

Еще одна приведенная цитата касается министра по делам наследия Израила Амихая Элиягу, заявившего, что в секторе Газы «нет мирного населения», и поэтому применение ядерного оружия может быть одним из способов решения проблемы.

Делегация ЮАР требует немедленного прекращения военных действий в секторе Газа, а также принять меры для предотвращения геноцида против палестинцев, обеспечить их возвращение в свои дома, а также предоставить жителям гуманитарную помощь: еду, воду, топливо, медикаменты и гигиенические принадлежности.

На заседании также присутствует многочисленная израильская делегация, слово которой будет предоставлено в пятницу.

Делегация Великого Национального Собрания (парламента) Турции также прибыла в Гаагу, чтобы наблюдать за слушаниями. Турецкую делегацию возглавляет председатель Комиссии по юстиции ВНСТ Джюнейт Юксель.

«Мы приветствуем иск Южной Африки против Израиля», — сказал Юксель в беседе с корреспондентом «Анадолу». Он напомнил, что с 7 октября Тель-Авив нарушает международное право, нанося удары по палестинскому эксклаву. Юксель подчеркнул значимость шага, предпринятого ЮАР.

«Виновные в происходящем должны понести ответственность перед международным правом», — заявил он.