Ведущие сенаторы-республиканцы выступили с призывом к администрации президента США Джо Байдена продолжить принимать решительные меры против Ирана и подконтрольных ему прокси, в число которых входят йеменские хуситы.

«Для восстановления сдерживания и изменения позиции Ирана иранские лидеры должны понимать, что их действия будут иметь серьёзные последствия, если они не откажутся от своей глобальной террористической кампании», — говорится в заявлении сенатора Митча Макконнелла, республиканца из Кентукки и лидера меньшинства в сенате.

Сенатор Роджер Уикер, республиканец от Алабамы и ведущий член Комитета по вооруженным силам, заявил, что удары должны служить предупреждением о «катастрофических последствиях» любой эскалации хуситам и другим группировкам, поддерживаемым Ираном.

Сенатор Сьюзан Коллинз, республиканка от Мэна и ведущий член Сенатского комитета по ассигнованиям, присоединилась к мнению других республиканцев, назвав удары «запоздалыми». Отметив, что США не стремятся к эскалации, она подчеркнула, что ответ был необходим для предотвращения нападений на американские войска и обеспечения свободы судоходства.

Демократы также одобрили удары, но акцентировали внимание на необходимости избежания дальнейшей эскалации и продолжения дипломатических усилий. Грегори Микс, демократ от Нью-Йорка и ведущий член Комитета по иностранным делам, выразил поддержку «целенаправленным» и «пропорциональным» ударам.

«Я призываю администрацию Байдена продолжить свои дипломатические усилия, чтобы избежать перерастания ситуации в более широкую региональную войну», — говорится в его заявлении.