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Американские конгрессмены одобрили удары США по Йемену
Обе партии Конгресса одобрили удары по инфраструктуре Йемена, оценив их как необходимые меры. При этом одни указали на запоздалость реакции США на агрессию хуситов в Красном море, а другие призвали к сдержанности во избежание расширения конфликта
Американские конгрессмены одобрили удары США по Йемену
Американские конгрессмены одобрили удары США по Йемену / Others
12 января 2024 г.

Ведущие сенаторы-республиканцы выступили с призывом к администрации президента США Джо Байдена продолжить принимать решительные меры против Ирана и подконтрольных ему прокси, в число которых входят йеменские хуситы.

«Для восстановления сдерживания и изменения позиции Ирана иранские лидеры должны понимать, что их действия будут иметь серьёзные последствия, если они не откажутся от своей глобальной террористической кампании», — говорится в заявлении сенатора Митча Макконнелла, республиканца из Кентукки и лидера меньшинства в сенате.

Сенатор Роджер Уикер, республиканец от Алабамы и ведущий член Комитета по вооруженным силам, заявил, что удары должны служить предупреждением о «катастрофических последствиях» любой эскалации хуситам и другим группировкам, поддерживаемым Ираном.

Сенатор Сьюзан Коллинз, республиканка от Мэна и ведущий член Сенатского комитета по ассигнованиям, присоединилась к мнению других республиканцев, назвав удары «запоздалыми». Отметив, что США не стремятся к эскалации, она подчеркнула, что ответ был необходим для предотвращения нападений на американские войска и обеспечения свободы судоходства.

Демократы также одобрили удары, но акцентировали внимание на необходимости избежания дальнейшей эскалации и продолжения дипломатических усилий. Грегори Микс, демократ от Нью-Йорка и ведущий член Комитета по иностранным делам, выразил поддержку «целенаправленным» и «пропорциональным» ударам.

«Я призываю администрацию Байдена продолжить свои дипломатические усилия, чтобы избежать перерастания ситуации в более широкую региональную войну», — говорится в его заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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