В 2023 году стоимость урана выросла практически вдвое и продолжает расти. В январе 2023 года фунт урана стоил примерно $50,5 — к декабрю средняя месячная спотовая цена металла достигла $91 за фунт.

В январе 2024 года стоимость закиси-окиси урана на рынке превысила $94 за фунт — это максимальное значение с 2007 года, отмечает аналитическое агентство Numerco.

Экономические причины кратного удорожания урана — рост спроса на мирный атом на фоне «‎зеленого перехода‎» и энергетического кризиса 2022 года, рост активности инвестфондов.

Политические причины — прекращение добычи радиоактивного сырья в Нигере после переворота в этой стране в июле 2023 года. Добычу в Нигере вела французская Orano, которая прекратила деятельность в африканской стране после переворота.

Также на росте сказались опасения мировой атомной отрасли, что страны G7 введут санкции против российского экспорта урана. Numerco допускает, что стоимость радиоактивного металла продолжит расти и дальше, хотя объем предложения на рынке по-прежнему большой.

Основные потребители урана — операторы АЭС. В мире сейчас находится 412 действующих атомных энергоблоков общей мощностью 370 ГВт. Стоимость фунта урана резко упала до исторического минимума в $18 в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1».