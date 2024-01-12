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Tesla приостановит производство на заводе в ФРГ из-за сбоя в поставках
Компании не хватает комплектующих из-за атак хуситов в Красном море и изменения логистических маршрутов
Tesla приостановит производство на заводе в ФРГ из-за сбоя в поставках
Tesla с 29 января по 11 февраля закроет большую часть цехов на заводе в ФРГ / Others
12 января 2024 г.

Автомобильная компания Tesla с 29 января по 11 февраля закроет большую часть цехов на заводе под Берлином. Главная причина — нехватка запчастей и комплектующих для станков из-за ситуации в Красном море.

«‎‎Военные столкновения в Красном море и связанное с этим перенаправление транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние и на производство в Грюнхайде», — сообщили в компании.

Там отметили, что время доставки деталей на завод значительно выросло, что отразилось и на производственных мощностях завода в ФРГ.

Йеменское движение «‎‎Ансаруллах» (хуситы) начало наносить ракетные и дроновые удары по связанным с Израилем судам в Красном море. Хуситы заявили, что не позволят таким кораблям пройти через Баб-эль-Мандебский пролив до тех пор, пока Израиль не завершит военную агрессию против Газы.

Атакам со стороны движения подверглись свыше 20 судов. На фоне напряженности в Красном море пять крупнейших логистических компаний мира перенаправили суда в обход Африки, отказавшись следовать через неспокойную акваторию. Израильский порт Эйлат с начала атак хуситов потерял 85% грузопотока.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море. А в ночь на пятницу авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по некоторым йеменским городам. ВВС США заявляет, что в результате ударов было поражено 60 целей в 16 локациях Йемена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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