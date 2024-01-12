ПОЛИТИКА
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Жена шотландского премьера рассказала о спасении Турцией ее семьи в Газе
Надя Эль-Накла, супруга премьер-министра Шотландии Хамзы Юсуфа, заявила, что Турция помогла вывезти жену и детей ее брата из Газы. В настоящее время члены ее семьи находятся в безопасности
Жена шотландского премьера рассказала о спасении Турцией ее семьи в Газе
Надя Эль-Накла, супруга премьер-министра Шотландии Хамзы Юсуфа / Others
12 января 2024 г.

В интервью газете The Guardian Надя Эль-Накла, жена премьер-министра Шотландии Хамзы Юсуфа, назвала войну, развязанную Израилем в секторе Газа, геноцидом.

«Впервые в режиме реального времени мы видим геноцид, о котором читали в учебниках», — заявила супруга главы правительства Шотландии.

Она добавила, что вывезти членов ее семьи из сектора Газа ей помогла Анкара. В настоящее время жена и дети брата Нади Эль-Накла находятся в Турции, они получили статус временной защиты.

«Я так рада, что они в безопасности», — пояснила жена политика.

Надя Эль-Накла обратилась к британским властям с просьбой ввести для жителей Газы облегченную визу, аналогичную той, что получают украинцы, которые бегут от войны, чтобы они могли беспрепятственно попасть в Британию.

«Я чувствую себя гражданином второго сорта в своей стране, потому что я не имею права привезти к себе домой брата или сестру. В доме по соседству принимают украинскую семью, а я не могу принять брата или сестру», — посетовала она.

Мать Нади Эль-Накла, Элизабет, и отец Маджид смогли покинуть Газу, перебравшись в Египет через пограничные ворота Рафах спустя месяц после вторжения израильской армии.

Супруга шотландского премьера рассказала, что ее брат не смог покинуть сектор Газа и продолжает работать врачом в отделении неотложной помощи.

Как ранее писал TRT на русском, с начала израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 23,7 тыс. человек, еще десятки тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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