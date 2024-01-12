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Израиль держит в тюрьмах невинных палестинцев
Израиль задержал сотни жителей Газы и оккупированного Западного берега и заключил в тюрьмы без каких-либо обвинений. Правозащитники отмечают, что израильская система непрозрачна и открыта для злоупотреблений и пыток
Израиль держит в тюрьмах невинных палестинцев
тюрьма в Израиле / Others
12 января 2024 г.

За последние три месяца сотни палестинцев были задержаны израильскими силами в Газе. Все они заключены в израильские тюрьмы без суда и следствия, а также без выдвижения каких-либо обвинений.

Израильское законодательство позволяет задерживать лиц, «‎‎угрожающих национальной безопасности» и содержать их под стражей неопределенное количество времени без доступа адвокатов и правозащитников. Гуманитарные организации предупреждают: израильская система открыта для злоупотребления, заключенные никак не могут повлиять на свою судьбу, многие даже не знают, за что их задержали.

Сотни жителей Газы пропали без вести после того, как израильские силы провели рейды по городам эксклава, задерживая и раздевая до нижнего белья всех мужчин. Их увезли в неизвестном направлении, не сообщив ни родным, ни правозащитникам, куда.

Международный комитет Красного Креста заявил, что Израиль запретил представителям гуманитарной организации посещать палестинских заключенных, задержанных с 7 октября.

По данным Клуба палестинских заключенных, по крайней мере, шесть палестинцев погибли в израильских тюрьмах с 7 октября. Организация отмечает: среди задержанных есть как минимум 51 женщина из Газы, их содержат в тюрьме Димона в северном Израиле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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