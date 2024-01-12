ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
С начала войны израильские военные разрушили почти 400 мечетей в Газе
Управление по работе со СМИ в палестинском эксклаве сообщило, что от ударов Израиля пострадали сотни религиозных объектов, включая три христианские церкви. 140 мечетей разрушены полностью, 240 — частично
С начала войны израильские военные разрушили почти 400 мечетей в Газе
сектор Газа / Others
12 января 2024 г.

За три месяца войны Израиль полностью или частично разрушил порядка 400 мечетей в Газе, сообщает палестинское управление по работе со СМИ в секторе.

«‎Израильские военные разрушили 140 мечетей полностью, а 240 - частично, также пострадали 3 христианские церкви»‎, — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что ущерб от израильских авиаударов неоценим, поскольку «‎некоторые объекты были возведены более 1 тыс. лет назад»‎. Вес некоторых израильских боеприпасов, сброшенных на религиозные объекты, превышал 4,4 тонны, подчеркнули в управлении.

Такого рода удары по объектам культа в палестинском ведомстве назвали «‎‎вопиющим нарушением международного гуманитарного права», нарушением Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей.

Управление по работе со СМИ также призвало международное сообщество «‎‎срочно вмешаться, остановить преступные удары по мечетям и церквям», а также содействовать восстановлению религиозных зданий после окончания конфликта.

В начале декабря израильские военные разрушили мечеть Омари, самую известную и древнюю мечеть Газы. Храм изначально была византийской церковью V века, затем преобразован в мечеть в VII веке.

До разрушения мечеть считалась третьей по величине в оккупированной Палестине после мечети Аль-Акса в Иерусалиме и Ахмед Паша аль-Джаззар в Акре.

Правозащитная организация Euro-Med Monitor задокументировала десятки жертв среди мирных жителей из-за нападений Израиля на мечети, в том числе мечеть Ахмеда Ясина в лагере беженцев Шати в городе Газа, мечеть Салима Абу в городе Бейт Лахия в северной части Газы и мечеть Валида в южном городе Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us