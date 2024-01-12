За три месяца войны Израиль полностью или частично разрушил порядка 400 мечетей в Газе, сообщает палестинское управление по работе со СМИ в секторе.

«‎Израильские военные разрушили 140 мечетей полностью, а 240 - частично, также пострадали 3 христианские церкви»‎, — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что ущерб от израильских авиаударов неоценим, поскольку «‎некоторые объекты были возведены более 1 тыс. лет назад»‎. Вес некоторых израильских боеприпасов, сброшенных на религиозные объекты, превышал 4,4 тонны, подчеркнули в управлении.

Такого рода удары по объектам культа в палестинском ведомстве назвали «‎‎вопиющим нарушением международного гуманитарного права», нарушением Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей.

Управление по работе со СМИ также призвало международное сообщество «‎‎срочно вмешаться, остановить преступные удары по мечетям и церквям», а также содействовать восстановлению религиозных зданий после окончания конфликта.

В начале декабря израильские военные разрушили мечеть Омари, самую известную и древнюю мечеть Газы. Храм изначально была византийской церковью V века, затем преобразован в мечеть в VII веке.

До разрушения мечеть считалась третьей по величине в оккупированной Палестине после мечети Аль-Акса в Иерусалиме и Ахмед Паша аль-Джаззар в Акре.

Правозащитная организация Euro-Med Monitor задокументировала десятки жертв среди мирных жителей из-за нападений Израиля на мечети, в том числе мечеть Ахмеда Ясина в лагере беженцев Шати в городе Газа, мечеть Салима Абу в городе Бейт Лахия в северной части Газы и мечеть Валида в южном городе Хан-Юнус.