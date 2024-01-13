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Кыргызстан и Таджикистан продолжают переговоры по демаркации границы
В Баткене состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по границе
Кыргызстан и Таджикистан продолжают переговоры по демаркации границы
Фото: AA / AA
13 января 2024 г.

В городе Баткен Баткенской области Кыргызстана прошли переговоры сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики, в ходе встречи руководители правительственных делегаций двух государств продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Были даны конкретные поручения по дальнейшей активизации переговоров рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации совместной государственной границы.

Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км. Но несколько сотен километров линии соприкосновения еще не определены и не обозначены.

Встречи сторон проводятся поочередно на территории друг друга. В декабре Кыргызстан и Таджикистан договорились о согласовании более 47 километров границы. Позже были согласованы еще примерно 12 километров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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