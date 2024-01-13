Организация сделала такой вывод, сославшись на 6 ведущих международных наборов данных, используемых для мониторинга температуры по всему миру.

По данным ВМО, глобальные температурные показатели побили предыдущие рекорды в каждом месяце с июня по декабрь, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.

«Изменение климата — это самый большой вызов, с которым сталкивается человечество. Оно затрагивает всех нас, особенно наиболее уязвимые слои населения», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло. Кроме того, она призвала человечество резко сократить выбросы парниковых газов и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии.

«Климатический кризис усугубляет кризис неравенства. Это затрагивает все аспекты устойчивого развития и подрывает усилия по борьбе с нищетой, голодом, плохим здоровьем, перемещением населения и деградацией окружающей среды», — добавила Генеральный секретарь.

Селеста Сауло напомнила, что начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего, а последние девять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

«Действия человечества испепеляют Землю. 2023 год был всего лишь преддверием катастрофического будущего, которое нас ждет, если мы не примем меры сейчас. Мы должны ответить на рекордное повышение температуры революционными действиями», — отметил ранее в своем выступлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.