Американская компания Global Firepower опубликовала рейтинг армий мира за 2024 год. Рейтинг охватывает в общей сложности 145 стран и учитывает такие характеристики, как численность армии, финансовая оснащенность, логистические возможности, географическое положение, доступ к ресурсам, мобильность. Как отмечается на сайте компании, список армий был составлен на основе 60 показателей.

Составители списка сообщают читателям, что для расчета позиции каждой из стран они использовали определенную формулу, суть и подробности которой не сообщаются. Отмечается лишь, что формула разработана таким образом, чтобы «позволять небольшим, но более технологически развитым государствам, конкурировать с более крупными, но менее развитыми».

По данным Bellingcat, Global Firepower входит в сеть сайтов MilitaryFactory.com. Его основателем является некий Дэниел Пучек, который известен своими информационно-развлекательными сайтами.

Эксперты, опрошенные Bellingcat, не считают рейтинг Global Firepower заслуживающим доверия. Они называют методологию, использованную в исследовании, непрозрачной. Некоторые эксперты вообще не знают об этом рейтинге.

«Вечные лидеры»

Верхние позиции списка Global Firepower уже много лет занимают три страны: США, Россия и Китай соответственно.

США по-прежнему остаются абсолютным лидером по таким ключевым категориям как оборонный бюджет, количество авиации, военно-морские силы. Россия превосходит конкурентов по количеству танков и артиллерии. Китай же явный лидер по численности армии, а также активно наращивает количество единиц боевой техники по другим категориям.

Многие аналитики обращают внимание, что в рейтинге Россия вновь названа «второй армией мира». При этом данные, которые приводят составители списка, с большой вероятностью могут быть устаревшими. Такие же претензии были и к рейтингам Global Firepower прошлых лет. Отмечалось, что приводимые цифры часто очень далеки от актуальных, особенно у воюющих в настоящее время стран.

Например, составители рейтинга отмечают, что в России имеется 14 777 танков. В прошлом году их было 12 566. Это означает, что, по подсчетам авторов Global Firepower, за год войны российская армия не только не потеряла бронетехнику, но и смогла произвести более 2000 танков по сравнению с прошлым годом.

Если опираться на данные потерь со стороны России, то такие цифры кажутся очень неправдоподобными. Особенно учитывая высокую динамику боевых столкновений в Украине. Согласно отчету Генштаба Украины от 10 января российская сторона только за сутки потеряла 800 единиц личного состава, 2 танка, 13 бронированных машин, 12 артсистем, 2 РСЗО, 1 ПВО и 3 единицы специальной техники.

Кроме того, исходя из данных рейтинга возникает вопрос: как «вторая армия мира» может так долго, с переменным успехом воевать с Украиной — армией, которая согласно подсчетам Global Firepower, занимает лишь 18 позицию.

Есть вопросы и к объективности нахождения Китая на третьей позиции списка. Многие эксперты отмечают, что при оценке боеспособности армии одну из ключевых ролей играет боевой опыт, который у китайской армии отсутствует. В отличие от двух других лидеров рейтинга – США и России, китайские вооружённые силы не показали себя в реальном бою.

Кроме того, значительная доля военных технологий в Китае развивается по советских образцам, многие из которых или отсталые, или не подходят для тех военных задач, которые ставит перед собой Китай в том же тихоокеанском регионе. В рейтинге Global Firepower учитывается лишь количество, но не качество военного оснащения армий.

Плюс стоит подчеркнуть, что Китай серьезно зависит не только от экспорта товаров, но и от импорта сырья. Даже в случае освоения всех новейших технологий, если будет заблокирован импорт редкоземельных металлов, то производство военной электроники станет невозможным. А топливный кризис парализует внутриэкономические связи всего Китая.

Также рейтинг не учитывает коррупционную составляющую и факторы внутренней нестабильности. В том же Китае масштабы коррупции, в том числе в армии, носят системный характер, о чем неоднократно заявлял сам Си Цзиньпин. Стоит прибавить к этому внутреннюю напряженность связанную с Восточным Туркестаном и Тибетом, которая в случае реальной войны может принести Китаю большие проблемы.

Позиция Турции

Наряду с тремя «вечными лидерами» в десятку лучших армий мира входят: Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и Италия.

Турция занимает 8 позицию в списке. Составители рейтинга отмечают, что в распоряжении Турции находятся 1069 самолетов (9 место в мире), 502 вертолета (7 место в мире), 2231 танк (10 место в мире) и 186 судов (18 место в мире).

В отличие от большинства стран, входящих в десятку лучших армий мира, турецкие вооруженные силы имеют реальный боевой опыт, например, на севере Сирии. Причем столкновения проходят с подготовленным противником, который так же имеет современное оснащение.

По словам вице-президента страны Джевдета Йылмаза, Турция планирует увеличить свои оборонные расходы до 40 миллиардов долларов, что на 150% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в 2023 году Турция установила рекорд по экспорту продукции оборонной промышленности. Страна поставляет свои разработки в более чем 185 стран на сумму 5,5 млрд долларов.

Примечательно, что новейшие разработки Турции находят реальное применение на войнах в Сирии, Азербайджане, Украине. Продукцию турецкой оборонной промышленности покупают страны, которые не могут позволить себе более дорогие аналоги западных производителей. Турецкие бронемашины, например, оказались существенно дешевле европейских, не слишком уступая им в эффективности. А ударные беспилотники были не только дешевле тех же американских, но и показали свое реальное превосходство по сравнению с конкурентами.

Рейтинг Global Firepower очень ограничен и не учитывает ряд существенных факторов, которые оказывают влияние во время реальной войны. И представляет собой лишь очень условную оценку количественного потенциала армий, входящих в список.