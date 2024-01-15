ПОЛИТИКА
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В Финляндии хотят закрыть школы с обучением на русском языке
На востоке страны к концу текущего учебного года хотят закрыть сразу три учебных заведения. Причиной правление учебной сети называет снижение популярности русского языка среди жителей Финляндии
В Финляндии хотят закрыть школы с обучением на русском языке
Reuters / Reuters
15 января 2024 г.

В трех финских городах на границе с Россией закроют школы с изучением русского языка. Правление Фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии», сети билингвальных учебных заведений, сообщило о намерении закрыть школы по окончании 2024–2025 учебного года. Об этом пишет российская газета «Ведомости‎»‎ со ссылкой на главу правления сети школ Катри Анттилу.

В администрации Лаппеэнранты заявили, что возможное решение о закрытии школ связано с экономией бюджета — это позволило бы муниципалитету экономить более €1 млн, которые «можно было бы использовать для других школ города».

Еще одна причина — сокращение желающих изучать русский язык. Его популярность в начальных классах резко снизилась после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Если два года назад в Йоэнсуу и Миккели русский язык в качестве дополнительного выбрали более 100 детей, спустя год — всего 30.

После закрытия «Школы Восточной Финляндии» ее ученики перейдут в другие учебные заведения указанных городов.

В Латвии также уже с сентября 2021 года практически вся учебная программа в средних школах доступна только на латышском языке. В Эстонии в декабре 2022 года приняли порядок перевода всего образования на эстонский язык.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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