В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные воинские части Ирана) нанесли ракетные удары по восьми объектам рядом с американским консульством в Эрбиле. На сайте КСИР также говорится об ударах баллистическими ракетами по штабу израильской Службы внешней разведки «Моссад» в Ираке. По сообщениям СМИ, в результате нападения погибли четыре местных жителя.

В КСИР пояснили, что атаки стали ответом на «последние преступления террористических групп в Кермане и Раске». Напомним, 3 января в иранском Кермане возле кладбища, где захоронен бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Погибло около 90 человек, множество людей получили ранения.

В ходе ударов КСИР американцы или их объекты не пострадали, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали», — заявила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака. Вашингтон также тесно контактирует по поводу произошедшего с властями Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ)

Премьер-министр КРАИ Масрур Барзани самым решительным образом осудил удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль. «В течение следующих нескольких дней мы будем работать с нашими партнерами в международном сообществе, чтобы остановить эти жестокие нападения на наших невинных людей», — подчеркнул он. Он подтвердил, что в ходе ракетного удара несколько мирных жителей погибли и получили ранения.