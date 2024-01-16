Катар приостановил отправку сжиженного природного газа (СПГ) в Европу через Баб-эль-Мандебский пролив. Это произошло после авиаударов под руководством США по объектам хуситов в Йемене.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сайты отслеживания судоходства в Красном море, 12 января, когда США нанесли удары по Йемену, Катар остановил по меньшей мере пять судов с СПГ, которые направлялись к проливу в южной части Красного моря. Три катарских танкера остановились у берегов Омана. Два других пустых корабля, направлявшихся обратно в Катар, остановились на другом берегу Баб-эль-Мандебского пролива — один в Красном, а другой в Средиземном море недалеко от Суэцкого канала.

Длительная пауза в поставках от второго по величине поставщика СПГ в Европе повышает риски энергетического кризиса, поскольку на континент надвигаются антициклоны и морозная погода.

Тем не менее, приостановка поставок СПГ пока вряд ли приведет к дефициту в ближайшем будущем. Европейские подземные хранилища газа по-прежнему заполнены более чем на 90%, а промышленный спрос остается сдержанным. Более того, европейские цены на газ 15 января упали на 3,7% и торгуются вблизи самого низкого уровня с августа.

Морская коалиция во главе с США ранее посоветовала торговым судам держаться подальше от опасной зоны на юге Красного моря после авиаударов по поддерживаемой Ираном группировке хуситов. По крайней мере, три крупнейших мировых оператора нефтяных танкеров заявили, что будут избегать этого района.

Катар — крупнейший поставщик СПГ в Европу после США. В прошлом году на его долю пришлось около 13% всего потребления газа в Западной Европе.