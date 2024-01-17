Глава государства в интервью ИА «Кабар» ответил на вопрос журналиста об основаниях для смены власти в Кыргызстане.

«На сегодня никакого основания для смены власти нет. Мы не допустим появления поводов для этого», — заявил президент.

Жапаров подчеркнул, что тот, кто нацелен организовать беспорядки с вовлечением народных масс, будет наказан.

«Мы всех хорошо знаем, как свои пять пальцев. Как я уже сказал, что за ними стоят целые группы. Они и не скрывают, говорят об этом сами», — отметил президент отвечая на вопрос журналиста.

«Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв. Наказание для них будет по высшей мере строгости. Мы не будем с ними сюсюкаться, как это делали до нас. Для нас безопасность государства и простого народа стоит на первом месте», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров порекомендовал всем стремящимся к власти выбирать законный путь через участие в выборах.

Ранее власти республики заявили о том, что в стране готовились массовые беспорядки, результатом которых должен был стать госпереворот. По версии властей, к этому были причастны крупный бизнесмен Имамидин Ташов, оппозиционный гражданский активист Тилекмат Куренов и «другие группы».