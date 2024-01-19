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Турция полна решимости и впредь разоблачать Израиль
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун резко раскритиковал действия Израиля в Палестине, отметив «колониальный менталитет» страны
Турция полна решимости и впредь разоблачать Израиль
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
19 января 2024 г.

Фахреттин Алтун, глава Управления по связям администрации президента Турции, выступая на церемонии вручения наград World Citizen Awards, организованной TRT, отметил, что Израиль — один из представителей колониалистского менталитета, поскольку власти считают необходимым притеснять тех, кто не похож на них, и тех, кого они считают другими.

Алтун напомнил, что в XXI веке, два месяца назад, весь мир услышал слова израильского министра о том, что «палестинцы — животные в человеческом обличии». Однако группы людей, извлекающие выгоду из сложившейся несправедливой мировой системы и считающие себя привилегированными, пытаются помешать человечеству добиться положительных изменений.

«Они продолжают подрывать усилия по предотвращению зла, делая его невидимым», — пояснил чиновник.

Он добавил, что Турция не осталась равнодушной к атакам Израиля на Газу. По его словам, она поддерживала угнетенный палестинский народ и продолжит это делать. Фахреттин Алтун особо подчеркнул роль журналистов, работающих в секторе Газа.

«Они не просто занимались журналистикой, они вели борьбу за правду», — пояснил глава Управления по связям администрации президента Турции. Он также добавил, что благодаря сотрудникам СМИ, произошла волна позитивных перемен.

«На самом деле именно по этой причине Израиль намеренно преследует журналистов», — уверен Алтун.

Он добавил, что Тель-Авив пытается «распространять свою черную пропаганду, которая всегда была построена на лжи. Но будьте уверены, что на этот раз она не сможет и не будет успешной. Мы несем ответственность за разоблачение лжи со стороны Израиля», — подытожил чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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