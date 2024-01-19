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Президент Эрдоган назвал Нетаньяху современным фюрером
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху фюрером, а также обвинил Запад в игнорировании его преступлений
Президент Эрдоган назвал Нетаньяху современным фюрером
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
19 января 2024 г.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «современным фюрером», подчеркнув, что страны Запада «игнорируют его преступления».

«Они молчаливо взирают на равносильное геноциду варварство против палестинского народа современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой», — заявил турецкий лидер.

Глава государства ранее заявлял, что между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Адольфом Гитлером «нет никакой разницы» в связи с действиями израильской армии в секторе Газа.

Президент подчеркнул, что вторжение Израиля в сектор Газа «уничтожил все ценности человечества».

Как ранее писал TRT на русском, число жертв израильской армии в секторе Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.

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