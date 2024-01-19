Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «современным фюрером», подчеркнув, что страны Запада «игнорируют его преступления».

«Они молчаливо взирают на равносильное геноциду варварство против палестинского народа современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой», — заявил турецкий лидер.

Глава государства ранее заявлял, что между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Адольфом Гитлером «нет никакой разницы» в связи с действиями израильской армии в секторе Газа.

Президент подчеркнул, что вторжение Израиля в сектор Газа «уничтожил все ценности человечества».

Как ранее писал TRT на русском, число жертв израильской армии в секторе Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.