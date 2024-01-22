«Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — заявил представитель дипломатического ведомства. В МИД также прокомментировали заявления российской журналистки Тины Канделаки о ситуации с русским языком в Казахстане.

«Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное — что это соседняя страна, наши друзья, которые не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверна. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу», — сказал Смадияров.

Министерство иностранных дел прокомментировало заявления российской журналистки Тины Канделаки о ситуации с русским языком в Казахстане. Канделаки недавно выразила обеспокоенность по поводу того, что в Казахстане русский язык якобы постепенно утрачивает свое присутствие на государственном уровне.

«Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию «Уральск“ на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и т. д. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала Канделаки в своей публикации.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда российские политические и медийные фигуры обвиняют Казахстан в притеснении русского языка и распространении русофобии. В июне 2022 года казахстанское внешнеполитическое ведомство рассказало о списке лиц, которым запрещен въезд в страну из-за агрессивной риторики и негативных высказываний о Казахстане. В этот список, в частности, вошел российский телеведущий Тигран Кеосаян, муж пропагандистки Маргариты Симоньян.

В октябре 2023 года в МИД Казахстана подтвердили наличие такого списка, подчеркнув, что негативные высказывания о стране не остаются без внимания. Однако состав списка остается неизвестным.