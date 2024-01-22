Российские силовики заставили рабочих-мигрантов ходить гуськом во время рейда на стройке в Екатеринбурге. Известно, что в рейде принимали участие сотрудники УФСБ, УМВД и Росгвардии. Всего они проверили 150 человек. Из них восемь подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства, четверым вручили повестки в военкомат.

В Telegram-каналах распространилось видео произошедшего. На кадрах несколько мужчин в рабочей форме и строительных касках идут по снегу на корточках, положив руки на плечи друг другу. Их контролирует человек в черной форме и балаклаве.

В МИД Кыргызстана завили, что в числе проверяемых были 40 граждан страны, трое из них попали на видео. Нарушений миграционного законодательства со стороны граждан Кыргызстана выявлено не было, их документы в порядке.

«Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Граждане Кыргызстана отказались от письменной жалобы на действия правоохранительных органов.

В сообщении МИД подчеркивается, что действия российских силовиков унижали достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность. Генпрокуратура Кыргызстана принимает меры по организации проверки правомерности действий сотрудников правопорядка РФ.

«Проведены консультации с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая заявила о готовности организовать проверку по факту рейда правоохранительных органов», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Кыргызстана.