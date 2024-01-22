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На кыргызско-китайской границе произошло сильное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 7 зафиксирован на территории КНР вблизи границы с Кыргызстаном. Подземные толчки ощутили также жители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
На кыргызско-китайской границе произошло сильное землетрясение
В Китае зафиксировано землетрясение / Others
22 января 2024 г.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января, сообщает МЧС Узбекистана. Очаг находился на глубине 15 км в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном. В Ташкенте зафиксированы толчки магнитудой 3.

Землетрясение также ощущалось почти на всей территории Кыргызстана и на большей территории Казахстана. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате стихийного бедствия нет.

«В настоящий момент сотрудники МЧС собирают информацию на местах и проводят соответствующие мероприятия», — говорится на странице МЧС Кыргызстана в Facebook. Указано, что в Бишкеке было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.

Сильнее всего землетрясение ощутили жители Алматы. По данным МЧС Казахстана, магнитуда составила 6,7, в том числе в Алматы — 5. Люди выбегали из домов на улицы, в квартирах тряслись люстры, звенела посуда и грохотала мебель.

Жителей попросили соблюдать спокойствие, а также в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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