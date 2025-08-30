Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины.
Согласно документу, исключительное право на образовательную деятельность передано Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева (КГМА). Академия получила статус системообразующего вуза.
Реформа связана с быстрым ростом числа частных медвузов и низким уровнем подготовки их выпускников. В пресс-службе президента подчеркнули, что у большинства частных заведений нет клинических баз, преподаватели не соответствуют требованиям, а обучение сводится к формальной выдаче дипломов без практики.
В результате ежегодно выпускаются сотни специалистов с низким уровнем знаний и навыков. Это подрывает доверие к системе образования и наносит ущерб международному статусу кыргызского диплома. При этом дефицит кадров в здравоохранении продолжает расти.
По новому порядку, до 1 июня 2026 года частные медицинские вузы должны пройти государственную аккредитацию. В дальнейшем они смогут быть преобразованы в филиалы или подразделения КГМА. Учреждения, не прошедшие аккредитацию, смогут работать лишь как подготовительные курсы или клинические базы под руководством академии.
До 1 января 2026 года правительство должно утвердить единые государственные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям.
Жапаров заявил, что реформа направлена на совершенствование подготовки медицинских кадров, минимизацию коррупционных рисков, защиту национального здравоохранения и международного престижа страны.
В 2022 году министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что в Кыргызстане действуют 24 медвуза, из которых 21 — частные. Большинство из них, по его словам, принадлежат «чиновникам или тем, у кого есть деньги». Тогда же он заявлял о намерении закрыть 17 частных медвузов.
По данным СМИ, основная часть студентов в частных вузах — иностранцы из стран Юго-Восточной Азии.
В 2020 году Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список после того, как 90% выпускников не смогли сдать экзамены на родине.