Кыргызстан закрыл эру частных медвузов
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров / Пресс-служба президента Кыргызстана
30 августа 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины.

Согласно документу, исключительное право на образовательную деятельность передано Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева (КГМА). Академия получила статус системообразующего вуза.

Реформа связана с быстрым ростом числа частных медвузов и низким уровнем подготовки их выпускников. В пресс-службе президента подчеркнули, что у большинства частных заведений нет клинических баз, преподаватели не соответствуют требованиям, а обучение сводится к формальной выдаче дипломов без практики.

В результате ежегодно выпускаются сотни специалистов с низким уровнем знаний и навыков. Это подрывает доверие к системе образования и наносит ущерб международному статусу кыргызского диплома. При этом дефицит кадров в здравоохранении продолжает расти.

По новому порядку, до 1 июня 2026 года частные медицинские вузы должны пройти государственную аккредитацию. В дальнейшем они смогут быть преобразованы в филиалы или подразделения КГМА. Учреждения, не прошедшие аккредитацию, смогут работать лишь как подготовительные курсы или клинические базы под руководством академии.

До 1 января 2026 года правительство должно утвердить единые государственные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Жапаров заявил, что реформа направлена на совершенствование подготовки медицинских кадров, минимизацию коррупционных рисков, защиту национального здравоохранения и международного престижа страны.

В 2022 году министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что в Кыргызстане действуют 24 медвуза, из которых 21 — частные. Большинство из них, по его словам, принадлежат «чиновникам или тем, у кого есть деньги». Тогда же он заявлял о намерении закрыть 17 частных медвузов.

По данным СМИ, основная часть студентов в частных вузах — иностранцы из стран Юго-Восточной Азии.

В 2020 году Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список после того, как 90% выпускников не смогли сдать экзамены на родине.

