Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины.

Согласно документу, исключительное право на образовательную деятельность передано Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева (КГМА). Академия получила статус системообразующего вуза.

Реформа связана с быстрым ростом числа частных медвузов и низким уровнем подготовки их выпускников. В пресс-службе президента подчеркнули, что у большинства частных заведений нет клинических баз, преподаватели не соответствуют требованиям, а обучение сводится к формальной выдаче дипломов без практики.

В результате ежегодно выпускаются сотни специалистов с низким уровнем знаний и навыков. Это подрывает доверие к системе образования и наносит ущерб международному статусу кыргызского диплома. При этом дефицит кадров в здравоохранении продолжает расти.

По новому порядку, до 1 июня 2026 года частные медицинские вузы должны пройти государственную аккредитацию. В дальнейшем они смогут быть преобразованы в филиалы или подразделения КГМА. Учреждения, не прошедшие аккредитацию, смогут работать лишь как подготовительные курсы или клинические базы под руководством академии.