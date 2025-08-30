Во Львове 30 августа застрелили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. По данным полиции, он погиб на месте до приезда медиков.
Правоохранители сообщили, что убийство произошло во Франковском районе города. На месте обнаружили семь гильз. По данным источников, стрелок был в одежде курьера.
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий подтвердил личность погибшего. Национальная полиция заявила, что ведет розыск преступника.
Президент Украины Владимир Зеленский написал, что ему доложили первые подробности убийства: «Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы».
Андрей Парубий начинал политическую карьеру во Львове, был депутатом городского и областного советов. С 2007 по 2012 годы — депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина — Народная самооборона». Позже вступил в «Фронт Змин», затем в «Батькивщину».
Парубий был активным участником событий на Майдане. В 2014 году стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а позже первым заместителем председателя Верховной Рады.
В апреле 2016 года он был избран спикером парламента. На выборах 2019 года вошел в состав Верховной Рады IX созыва как депутат от партии «Европейская Солидарность».