Андрей Парубий начинал политическую карьеру во Львове, был депутатом городского и областного советов. С 2007 по 2012 годы — депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина — Народная самооборона». Позже вступил в «Фронт Змин», затем в «Батькивщину».

Парубий был активным участником событий на Майдане. В 2014 году стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а позже первым заместителем председателя Верховной Рады.

В апреле 2016 года он был избран спикером парламента. На выборах 2019 года вошел в состав Верховной Рады IX созыва как депутат от партии «Европейская Солидарность».