Турецкая YONGATEK Microelectronics была основана в 2014 году и вскоре стала одним из главных центров проектирования и производства микросхем в Турции. В настоящее время компания реализует три основных продукта в области микроэлектроники: микрочип ÇENTİK, видеообрабатывающий чип KIRMIK и программируемый аппаратный чип SAKA.

Как пишет агентство «‎Анадолу», в ближайшее время микрочипы серии ‎ÇENTİK будут представлены первым зарубежным покупателям — ОАЭ.

Национальный чип для бытовой техники

Разработанный в Турции тип микрочипов больше всего используется в бытовой технике из-за их относительно низкой стоимости и простоты. Также чип может использоваться в робототехнике, автомобилестроении и устройствах умного дома (IoT).

YONGATEK подписала соглашения с одной из ведущих компаний в секторе бытовой техники Турции, договорившись об использовании турецких микрочипов вместо импортных продуктов. В ближайшее время чип ÇENTİK появится в стиральных и посудомоечных машинах, а также в холодильниках.

В рамках соглашения YONGATEK ежегодно будет поставлять примерно 25 млн микрочипов ÇENTİK. Впервые в истории национального производства чипов эти цифры будут достигнуты в результате соглашения между двумя турецкими компаниями, отмечает «‎Анадолу»‎.

За дизайн чипов полностью будет отвечать YONGATEK. На первом этапе планируется произвести несколько сотен прототипов. Производство будет вестись на мощностях заводов TSMC на Тайване через ведущий европейский центр микроэлектроники IMEC.

Позже чипы установят на образцовые изделия, они будут протестированы YONGATEK и заказчиком.

Ожидается, что турецкий микрочип ÇENTİK начнут использовать в бытовой технике уже к концу 2025 года.

Министерство промышленности и технологий Турции поддержало разработку. ÇENTIK производится на основе лицензированных архитектур на базе ARM или с открытым исходным кодом, называемых RISC-V, которые пользуются популярностью во всем мире.