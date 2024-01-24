ПОЛИТИКА
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От тюркского активиста в Иране нет вестей более 70 дней
Иранский активист, этнический азербайджанец Аят Мехралибейоглу, удерживаемый Министерством разведки в городе Тебриз (провинция Восточный Азербайджан), уже 77 дней не выходит на связь.
От тюркского активиста в Иране нет вестей более 70 дней
Государственный флаг Ирана / Others
24 января 2024 г.

Cестра активиста Дурна Мехралибейоглу обратилась в социальных сетях с просьбой помочь распространить информацию о его задержании. Аят Мехралибейоглу, арестованный 7 ноября 2023 года, имел право только на один телефонный звонок семье за весь период задержания.

Ранее он также неоднократно подвергался задержаниям иранскими силами безопасности за активную борьбу за основные права и свободы этнических тюрок в Иране, что приводило к тюремным заключениям.

Стоит отметить, что ситуация с правами азербайджанцев в Иране уже не первый год вызывает тревогу среди правозащитников. Азербайджанские активисты сталкиваются с преследованиями со стороны иранских органов безопасности и судебной системы, что включает произвольные задержания и жёсткие приговоры.

Преследования затронули и образовательную сферу, в рамках чего студенты-активисты подвергаются угрозам и отстранению от учёбы. Ситуация с правами азербайджанцев в Иране усугубилась после начала протестов, связанных со смертью Махсы Амини.

Иранские власти мобилизовали значительные силы безопасности для подавления демонстраций, в том числе в северных провинциях страны, применяя жёсткие методы для подавления недовольства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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