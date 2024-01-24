По меньшей мере 18 человек погибли в результате ракетных ударов России по Украине, более 130 получили ранения. Об этом 23 января сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Политик уточнил: Россия запустила около 40 ракет различных типов, пострадало более 200 объектов, в том числе 139 домов, включая жилые многоквартирные здания.

Больше всего от удара пострадали крупнейшие города Украины — Киев и Харьков. Последний пережил три волны атак.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в результате первых двух атак на город было повреждено более 100 многоэтажных жилых домов. Позднее во вторник вечером Россия нанесла повторный удар, он также затронул жилые дома и гражданскую инфраструктуру, что привело к еще большему количеству жертв в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что люди оказались заблокированы под завалами, а температура на улице не превышала -7°С.

В Киеве экстренные службы сообщили, что разрушения распространились на четыре района. В экстренных службах сообщили, что в столице Украины повреждены жилые дома, а также медицинские и образовательные учреждения. Часть повреждений произошла рядом с офисом ООН.

Под огнем оказался также Павлоград, промышленный город на востоке Днепропетровской области. По данным администрации президента, погиб один человек, повреждены две школы и восемь многоэтажек.

Генштаб Украины заявил, что Вооруженные силы страны уничтожили 22 ракеты, почти 20 сбили над Киевом.

Кремль отрицает, что целью бомбардировки было гражданское население. Минобороны РФ заявило, что в результате атак пострадали украинские компании, производящие ракеты, взрывчатку и боеприпасы.