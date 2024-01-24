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Вслед за Турцией: Венгрия распахивает двери НАТО для Швеции
Венгерское правительство высказало свою поддержку присоединению Швеции к НАТО и призвало парламент страны ратифицировать соответствующее соглашение при первой возможности
Вслед за Турцией: Венгрия распахивает двери НАТО для Швеции
Photo: Reuters / Reuters
24 января 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об этом после телефонного разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я подтвердил, что венгерское правительство выступает за членство Швеции в НАТО. Также было подчеркнуто, что мы будем продолжать призывать Венгерское национальное собрание проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой удобной возможности», — написал Орбан в X.

Дата заседания по этому вопросу будет определена комитетом палаты в рамках весенней сессии, начинающейся в середине февраля.

За день до этого, Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров относительно присоединения Швеции к НАТО. В ответ глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на данный момент нет смысла ведения переговоров с премьер-министром Венгрии по вопросу членства Швеции в НАТО.

Венгерские власти регулярно заверяли, что готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция также подтвердит свое намерение.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция, будучи членом альянса, предъявила определенные условия, которые Швеция должна была выполнить, чтобы получить ратификацию от Анкары.

23 января Турецкий парламент одобрил присоединение Швеции к НАТО, оставив Венгрию единственной страной в альянсе, где парламент до сих пор не провел голосование по шведской заявке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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