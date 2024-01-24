Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об этом после телефонного разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я подтвердил, что венгерское правительство выступает за членство Швеции в НАТО. Также было подчеркнуто, что мы будем продолжать призывать Венгерское национальное собрание проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой удобной возможности», — написал Орбан в X.

Дата заседания по этому вопросу будет определена комитетом палаты в рамках весенней сессии, начинающейся в середине февраля.

За день до этого, Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров относительно присоединения Швеции к НАТО. В ответ глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на данный момент нет смысла ведения переговоров с премьер-министром Венгрии по вопросу членства Швеции в НАТО.

Венгерские власти регулярно заверяли, что готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция также подтвердит свое намерение.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция, будучи членом альянса, предъявила определенные условия, которые Швеция должна была выполнить, чтобы получить ратификацию от Анкары.

23 января Турецкий парламент одобрил присоединение Швеции к НАТО, оставив Венгрию единственной страной в альянсе, где парламент до сих пор не провел голосование по шведской заявке.