В Техасе на фоне споров в Конгрессе по поводу миграционного контроля появились призывы выйти из состава США.

Как пишет газета Newsweek, движение Техасской национальной партии (TNM; также известно как Texit) сообщило, что включит вопрос о независимости штата в бюллетень на республиканских праймериз — они будут проходить в каждом штате США. Решение движения уже получило огромную поддержку в Техасе, набрав 139 тыс. голосов при необходимых 97 тыс.

TNM считается крупнейшей организацией региона, продвигающей независимость Техаса. В этом году сенатор штата Боб Холл выступил на первой конференции TNM. Многие консерваторы и республиканцы также поддерживают инициативу.

На предстоящих праймериз Республиканской партии движение предлагает поднять вопрос: «Должен ли штат Техас подтвердить свой статус независимой нации?»

Однако председатель Республиканской партии штата заблокировал эту инициативу, отмечает Newsweek.

В Конституции штата закреплена возможность выйти из состава США. Однако эксперты, опрошенные Newsweek, предупреждают, что независимость Техаса может привести к экономической катастрофе как для штата, так и для США в целом.

На фоне роста популярности TNM власти Техаса решили поднять вопрос о защите границы. Губернатор штата Грег Эбботт обвинил администрацию президента Джо Байдена в неспособности выполнять обязанности по защите периметра США от незаконной миграции. Потому власти Техаса готовы самостоятельно обеспечить безопасность своего участка границы с Мексикой.

Техас был независимой республикой с 1836 по 1845 годы, пока не был аннексирован США.