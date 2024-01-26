В 1918 году он отвоевал у армянских и российских войск районы Эрзинджан, Сарыкамыш, Карс, Эрзурум и Гюмри.

Командующий Восточным фронтом, Герой национальной борьбы и политический деятель Кязым Муса Карабекир-паша родился 23 июля 1882 года в стамбульском районе Коджамустафа-паша. В 1902 году окончил Военную академию Кулели.

27 апреля 1912 года Карабекир был произведен в майоры. Он служил начальником штаба 10-й дивизии во время Балканской войны 1912-1913 годов. Во время битвы при Эдирне-Кале 22 апреля 1913 года был взят в плен, где оставался до перемирия 21 октября 1913 года.

До начала Первой мировой войны Карабекир некоторое время служил в Стамбуле, а затем в ряде европейских стран, таких как Австрия, Германия, Франция и Швейцария. В связи с началом Первой мировой войны в июле 1914 года он вернулся домой.

По возвращении Карабекир был назначен начальником разведки Генерального штаба. Вскоре ему было присвоено звание подполковника. После непродолжительного пребывания на юго-восточном фронте он был направлен в Чанаккале. В качестве командира 14-й дивизии Карабекир участвовал в битве при Чанаккале в летние месяцы 1915 года. В октябре он был назначен начальником Генерального штаба 1-й армии в Стамбуле. За свои успехи в операции при Чанаккале он получил звание полковника уже в декабре того же года.

В апреле 1916 года он принял командование 18-м корпусом, который одержал крупную победу над британскими войсками.

Кязым Карабекир был назначен командиром корпуса на Кавказском фронте и более девяти месяцев героически сражался с русскими и армянскими войсками. Позже указом султана ему было присвоено звание бригадного генерала. После ухода русских продолжил борьбу с армянскими бандами.

Высокая репутация Карабекира в том числе связана с тем, что он спас провинции Восточной Анатолии, включая Эрзинджан, Эрзурум и Карс, от российских войск в конце Первой мировой войны. Однако, когда последние покидали Восточную Анатолию в связи большевистской революцией, они оставили эти земли армянским вооруженным бандам, которые, как пишут многочисленные историки, осуществляли погромы и массовую резню мирного населения в Османской империи.

Несмотря на суровые зимние условия, ограниченные ресурсы, усталость войск, голод, а также болезни среди гражданского населения, Карабекир полностью очистил от армянских банд сначала Эрзинджан 18 февраля 1918 года, а затем Эрзурум 12 марта того же года.

С наступлением весны войска Карабекира спасли большую часть провинций Восточной Анатолии, за что его запомнили как спасителя.

Турецкий военачальник продолжил операцию по взятию восточных провинций, таких как Карс и Ардахан.

В середине сентября 1920 года армянские войска атаковали позиции турецких войск. Армяне понесли большие потери в результате отважного сопротивления турецких войск и 24 сентября были вынуждены отступить к городу Сарыкамыш.

28 сентября турки перешли в контрнаступление и за несколько дней сломили сопротивление армян, захватив Сарыкамыш и ряд других городов. 30 сентября турецкие войска вернули город Мерденек.

Карабекир получил звание генерал-лейтенанта 31 октября 1920 года после возвращения восточных провинций, оккупированных армянами. 15 ноября 1920 года Карабекир нанес крупное поражение армянам. 2 декабря 1920 года подписал Гюмрийское соглашение, состоявшее из 16 пунктов.

В частности, Турции отходили такие провинции как Карс и Ыгдыр вместе с горой Агры.

«Спустя 4 месяца после подписания этого договора большевики оккупировали Армению. Последний премьер Армении 18 марта 1921 года адресовал письмо спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, попросив отправить военных, оружие и боеприпасы. Дашнаки, когда-то принявшие решение предать турок, сотрудничавшие с врагом, ставшие причиной оккупации Восточной Анатолии, спустя 7 лет вынуждены были просить помощи у турок для противодействия русским», — рассказал агентству «Анадолу» турецкий исследователь и писатель Мехмет Ариф Демирер.

После успеха на Востоке Карабекир направил большую часть армии под своим командованием на поддержку западной части страны.

21 ноября 1923 года Карабекир был награжден Медалью Независимости за политические и боевые заслуги. За свой героизм, который Карабекир проявил особенно в Восточной Анатолии в годы Первой мировой войны и Освободительной войны, он также был удостоен звания «Покоритель Востока».

Кязым Карабекир скончался в Анкаре 26 января 1948 года.

Помимо героизма, проявленного им во время войны, Карабекир также известен тем, что взял под свою опеку детей-сирот. Он предоставил жилье и образование более чем 6 тысячам детей мучеников в детских домах, которые он основал в Эрзуруме и Карсе.