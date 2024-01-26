МИД Турции опубликовал сообщение, в котором выразил надежду на то, что Израиль выполнит решение Верховного суда ООН. « Мы ожидаем немедленного и полного выполнения постановления Верховного суда с указанием временных мер, объявленного сегодня в связи с нападениями Израиля на палестинцев, проживающих в Газе», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что объявленные Верховным судом временные меры «представляют собой очень важную возможность для того, чтобы остановить кровопролитие в Палестине».

В Министерстве иностранных дел также добавили, что прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке можно достичь только при помощи справедливого урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе международного права и установленных параметров.

«Турция готова внести свой вклад и приложить все возможные усилия для достижения этой цели», — отметили в заявлении.

Как ранее писал TRT на русском, 26 января Верховный суд ООН вынес предварительное решение по делу, поднятому Южной Африкой против Израиля, касающемуся геноцида палестинцев. Суд в Гааге обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Решение поддержали 15 из 17 судей.

Помимо этого, суд потребовал от Израиля предоставить отчет о выполнении его указаний и немедленно освободить заложников без условий.

В декабре 2023 года ЮАР обратилась в Верховный суд ООН, подчеркнув, что военные действия Израиля в Газе являются актом геноцида в отношении палестинцев. Южноафриканская сторона потребовала немедленного вмешательства международного сообщества для прекращения конфликта.