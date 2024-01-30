Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул непоколебимую приверженность Анкары положениям Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует проход судов через турецкие проливы. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Болгарии Марией Габриэль в Софии.

«Мы продолжим выполнять Конвенцию Монтре до последней буквы, — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства. — Сохранение спокойствия в Черном море и предотвращение инициатив, которые могут поставить его под угрозу, входят в число наших фундаментальных приоритетов как исполнителя Конвенции Монтре».

Фидан выделил в качестве примера тесного сотрудничества в области региональной безопасности соглашение о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Представители Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали соответствующий документ в январе этого года в Стамбуле.

В свою очередь, Габриэль заметила, что Турция и Болгария являются не только соседями, но и стратегически важными партнерами.

«Развивая совместные инициативы, мы не только укрепляем отношения между нашими соотечественниками, проживающими в двух странах, но и разделяем общие обязательства в области мира, стабильности и безопасности в Юго-Восточной Европе и Черноморском регионе», — пояснила глава МИД Болгарии.

Габриэль проинформировала, что по итогам визита Хакана Фидана странами будет сформирована совместная рабочая группа в сфере энергетики и климата, а внешнеполитические ведомства будут координировать работу этой структуры.