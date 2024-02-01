В декабре прошлого года общий товарооборот между двумя странами превысил $863 млн 112 тыс.

Значительную часть этого оборота составил экспорт из Туркменистана в Китай, достигнув в 2023 году $9 млрд 633 млн 228 тыс. В то время как импорт китайских товаров в Туркменистан составил около $956 млн 840 тыс.

Основным продуктом, экспортируемым из Туркменистана в Китай, является высококачественный природный газ, поставляемый по газопроводу «Туркменистан – Китай». Этот газопровод был запущен в конце 2009 года и на сегодняшний день по нему поставлено более 350 млрд кубометров природного газа.

Ранее, в мае, на саммите «Китай-Центральная Азия» президент Китая Си Цзиньпин поддержал расширение энергетического сотрудничества со странами региона.

Кроме того, китайско-туркменский комитет по сотрудничеству выразил интерес к исследованию возможности создания новых маршрутов для перевозки грузов из Китая в Европу через Центральную Азию, используя транспортные коридоры обеих стран.

Накануне, председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, встретилась с зампредседателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Минцзином, который находится в Ашхабаде в рамках рабочего визита.

Обсуждение касалось стратегического долгосрочного партнерства между странами на различных уровнях, а также вопросов межпарламентских, межпартийных связей и межрегионального сотрудничества.

Обе стороны подчеркнули важность налаживания взаимовыгодного диалога и взаимодействия в рамках программы о сотрудничестве между правительством Туркменистана и КНР на 2021-2025 годы.

В ходе культурной программы китайская делегация также посетила Аркадаг, где ознакомилась с процессом строительства нового города и использованием современных цифровых и «зеленых» технологий.