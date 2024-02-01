В соответствии с Конституцией Малайзии, король, известный также как верховный правитель, избирается на пятилетний срок из числа девяти султанов, управляющих своими штатами. Титул верховного выборного монарха Малайзии звучит как «Тот, кто создан Верховным Господином» («Янг ди-Пертуан Агонг»).

Перед вступлением в должность султан Ибрагим подчеркнул свое намерение не допустить политических махинаций, ставших характерными для предыдущего правления: «В парламенте вас 222 человека. В стране живут более 30 миллионов малазийцев. Я не с вами, я с ними».

Ожидается, что восхождение султана Ибрагима укрепит королевскую поддержку расследований о коррупции, особенно в связи с обвинениями в том, что малазийские политики и бизнесмены скрывают значительные богатства за границей, сообщает гонконгский South China Morning Post.

Примечательно, что монархия в Малайзии, хотя и играет преимущественно церемониальную роль, за последние годы стала более влиятельной. Король действует по совету премьер-министра и кабинета министров, при этом обладая определенными особыми полномочиями, такими как назначение премьер-министра и объявление чрезвычайного положения.