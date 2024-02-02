Соединенные Штаты одобрили удары по иранским объектам в Сирии и Ираке. Точные сроки проведения операции остаются неясными, но на дату запуска, вероятно, повлияют погодные условия. Это следует из информации, полученной CBS News от официальных лиц,

Решение последовало за растущим давлением со стороны республиканцев, призывавших к незамедлительной реакции на действия Ирана. При этом, президент Байден и другие официальные лица заявляют, что США стремятся избежать масштабной войны и роста напряженности в регионе.

«Мы продолжим работать, чтобы избежать большого конфликта в регионе, но предпримем все необходимые действия для защиты США, наших интересов и нашего народа, и мы ответим, когда, где и как мы выберем», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в минувший четверг.

С тех пор, как проиранские боевики «Катаиб Хезболла» объявили в среду о приостановке военных операций против США, новых нападений на американские силы и их союзников в регионе зафиксировано не было.

Глава Пентагона прокомментировал это заявление: «Мы всегда слушаем, что говорят люди, но при этом следим за тем, что они делают. Действия говорят о многом, так что посмотрим, что будет дальше». Остин добавил также, что США будут стремиться к «привлечению виновных к ответственности» без риска региональной эскалации, подчеркнув, что «ответ будет многоуровневым — у США есть возможность реагировать неоднократно, в зависимости от ситуации».

Удары США по иранским военным объектам в Сирии и Ираке могут стать ответом на атаки беспилотников и ракет по силам американцев в регионе, включая недавнюю атаку беспилотника на базу Tower 22 на границе Сирии и Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих. США обвиняют в этом нападении группировку, поддерживаемую Ираном.