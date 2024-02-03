«Примерно год назад, в ранние часы 6 февраля, мы пережили землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше, и боль от потерь до сих пор живет в наших сердцах», — отметил глава государства, выразив соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Он подчеркнул масштабы помощи, предоставленной пострадавшим: развертывание 286 тыс. палаток, установка 57 тыс. контейнеров и размещение 38 тыс. человек в общежитиях и государственных учреждениях, а также предоставление временного жилья более чем для 57 тыс. человек в сельской местности.

«Посетив Хатай в последующие месяцы, мы обещали компенсировать все потери, за исключением потерянных жизней», — подчеркнул Эрдоган, указывая на усилия по уборке завалов и восстановлению. По его словам, на сегодняшний день удалось очистить 97% завалов, оставшихся от зданий, подлежащих сносу или сильно поврежденных.

На церемонии было объявлено о вручении ключей 7 275 владельцам жилья. «Желаем, чтобы их новые дома были благословенными, счастливыми и принесли им уют и радость», — выразил надежду Эрдоган.

«К концу года мы передадим 200 тыс. ключей от домов», — подчеркнул президент, уточняя, что текущие усилия по восстановлению являются только началом долгосрочного плана по помощи пострадавшим от землетрясения.

Президент Эрдоган заверил, что работы по восстановлению продолжатся без перерыва, а в ближайшие два месяца планируется завершить передачу 75 тысяч домов, с целью ежемесячной сдачи от 15 до 20 тыс. квартир и частных домов их владельцам.

В феврале 2023 года Турция столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории, эпицентр которого находился в районе Кахраманмараша. Мощные толчки ощущались по всей стране, а также в соседних государствах, вызвав обвалы зданий и значительные разрушения.

По официальным данным, трагедия унесла жизни десятков тысяч людей, оставив после себя разрушенные дома и инфраструктуру, а также сотни тысяч бездомных.

Правительство Турции и международное сообщество активизировали усилия по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению пострадавших регионов, что стало одной из самых масштабных операций в истории современной Турции.

В общей сложности 650 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по ликвидации последствий в зоне землетрясения.

Хатай стал городом, который понес наибольший ущерб от землетрясения с точки зрения количества жертв и разрушенных зданий.