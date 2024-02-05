«По нашим подсчетам, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 депутатов ассамблеи. Это рекорд за всю демократическую историю мира», — заявил Букеле.

По данным Верховного избирательного трибунала Сальвадора, после обработки 31,5% бюллетеней Букеле лидирует с 83% голосов. Более 1,29 млн избирателей поддержали его, в то время как его соперник, бывший депутат Мануэль Флорес, получил 110 244 голоса.

Найиб Букеле был избран президентом Сальвадора в 2019 году, получив 53,10% голосов и став самым молодым лидером в истории республики. Хотя Конституция не разрешает повторное избрание на второй срок, Букеле и Верховный суд страны нашли юридическую возможность.

В соответствии с решением Конституционной палаты, президент, стремящийся к повторному избранию, должен получить разрешение парламента на «отпуск», начинающийся за шесть месяцев до инаугурации. Букеле покинул свой пост 1 декабря 2023 года, и с тех пор обязанности главы государства исполняет Клаудия Хуана Родригес де Гевара из администрации Букеле.

Найиб Букеле — сын имама палестинского происхождения, стал известен своей решительной борьбой с организованной преступностью и активной поддержкой современных технологий в стране. В правительстве утверждают, что введенный в оборот биткоин надолго останется законным платежным средством в Сальвадоре.