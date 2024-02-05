Верхняя палата американского Конгресса опубликовала законопроект о дополнительном финансировании. Его поддержали и демократы, и республиканцы. Закон во многом повторяет октябрьские предложения президента США Джо Байдена и предполагает выделение средств Украине, Израилю, а также укрепление границы США с Мексикой. Общая сумма — $118 млрд, что на $13 млрд больше изначально запрошенной Байденом.

Глава Белого дома поддержал документ. Однако в нижнем крыле Конгресса — в Палате представителей, контролируемой республиканцами — заявили, что не поддержат инициативу. Законодатели и ранее выступали против плана Байдена объединить помощь Украине и Израилю. В частности, республиканцы отмечали, что не хотят выделять Киеву столь значительный пакет средств — речь шла о $60 млрд.

Одобренный Сенатом проект бюджета на $118 млрд предполагает такие расходы:

защита границ США — $20,23 млрд;

помощь Украине — $60,06 млрд;

помощь Израилю — $14,1 млрд;

помощь партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»,— $4,83 млрд;

обеспечение миссии США в Красном море против хуситов — $2,44 млрд;

гуманитарная помощь жителям сектора Газа, оккупированного Западного берега и Украины — $10 млрд.

При этом США не уточняют, какую часть этой суммы получат палестинцы, а ранее в этом месяце Вашингтон прекратил финансирование главного агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР).

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что это лучший вариант сделки для республиканцев. Однако его однопартийцы в Палате представителей не согласились с ним, обещая заблокировать проект бюджета.

«Я видел достаточно. Этот законопроект хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент», — отреагировал на инициативу спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон. Он подчеркнул: проект бюджета будет «мертвым еще до прибытия» на рассмотрение в Палату.

Джо Байден обратился к Палате представителей и спросил «хотят ли они решить проблему или продолжать играть в политику по вопросу о границе».

«Я призываю Конгресс объединить усилия и быстро принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать», — уточнил глава Белого дома.

Законопроект также может столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых демократов из-за предоставления большей военной помощи Израилю, который находится под растущим международным давлением из-за созданного им гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Сенатор Берни Сандерс, независимый кандидат от Вермонта, призвал исключить из бюджета $10 млрд, предназначенных для наступательного вооружения Израиля.