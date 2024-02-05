Согласно информации пресс-службы президента Таджикистана, на данный момент завершено более 90% описания госграницы между двумя странами. В ходе встречи между Рахмоном и Кулубаевым также обсуждались вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, расширения экономических, парламентских и других видов сотрудничества.

В последние несколько месяцев власти обеих стран активно вели переговоры по определению границы. Последний отчет кабинета министров Кыргызстана гласит, что после встречи в Баткене стороны согласовали еще 38,35 км границы.

Предыдущую встречу по приграничному вопросу провели руководители государственных комитетов по национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана — Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. По результатам встречи они объявили о «принципиальном соглашении» по нескольким участкам границы.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 км. В ходе встречи в 2022 году президенты обеих стран объявили о согласии по 664 км границы. Из-за неопределенности границы между двумя странами в приграничных районах регулярно возникают конфликты, которые неоднократно приводили к вооруженным столкновениям. Самый серьезный инцидент произошел осенью 2022 года.