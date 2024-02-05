Южная Корея и Саудовская Аравия 4 февраля подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере обороны, сообщило Сеульское управление программы оборонных закупок (DAPA).

По соглашению стороны создадут рабочую группу по изучению, разработке и производству систем вооружения. Соглашение подписали корейский министр обороны Шин Вон Сик и его саудовский коллега Халид бен Салман Аль Сауд. Подписание меморандума прошло в Эр-Рияде на Всемирной оборонной выставке.

Южная Корея стремится увеличить продажи в регионе Персидского залива. По данным Корейской торгово-промышленной палаты, с 2012 по 2022 годы экспорт оружия на Ближний Восток вырос почти в десять раз. Минобороны страны уточняет: в 2022 году продажи южнокорейского оружия выросли почти в 2,5 раза — до $17 млрд по сравнению с $7,25 млрд годом ранее.

В последние годы южнокорейские компании Hanwha, Poongsan и LIG Nex1 заключили с Саудовской Аравией сделки на общую сумму около $989 млн на поставку систем залпового огня, боеприпасов и электрооптических систем.

В сентябре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Саудовскую Аравию и подписал ряд соглашений, в частности, о создании Совета стратегического партнерства, поддержке инициативы «Водородный оазис» для содействия сотрудничеству в области зеленого водорода. Также Сеул и Эр-Рияд договорились о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и решили активизировать сотрудничество в сфере продуктов питания и медицинских товаров.