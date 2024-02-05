Российский технологический гигант «Яндекс» готовится сменить владельца в рамках сделки на $5,2 млрд, таким образом оказавшись под полным контролем российских инвесторов. Сделка близка к завершению и уже известны новые владельцы бизнеса, пришедшие на смену материнской компании Yandex NV, зарегистрированной в Нидерландах.

Новым владельцем Яндекса в пресс-релизе компании назван закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», участники которого в конечном счете связаны с государственными компаниями РФ, в том числе нефтяным гигантом «ЛУКОЙЛ». Известно, что ни один из инвесторов не находится под санкциями со стороны западных стран.

При этом рыночная капитализация «Яндекса» оценивалась в $10,2 млрд, исходя из средневзвешенной стоимости его акций за три месяца на Московской бирже. Цена продажи отражает «скидку не менее 50% от «справедливой стоимости», потребованной российским государством», - заявили в Yandex NV. В конце 2021 года, перед вторжением России в Украину, рыночная стоимость «Яндекса» приблизилась к $30 млрд.

Оставшаяся часть бизнеса останется под контролем возглавляемого Аркадием Воложем Yandex NV, который сменит название. Сам Волож осудил российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, покинув РФ и позже призвав других владельцев крупных российских компаний последовать его примеру, что стало очевидной предпосылкой к потенциальной фактической национализации компании. Под управлением Воложа останется некоторая часть бизнеса «Яндекса», в частности, проекты Nebius, Toloka, Avride, TripleTen и два дата-центра в Финляндии.