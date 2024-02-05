По сообщению на сайте Министерства юстиции Ирана, преступник, совершивший нападение на посольство Азербайджанской Республики в Иране, приговорен к смертной казни.

Первое судебное заседание по уголовному делу совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, состоялось 27 января. В процессе приняли участие обвиняемый, его адвокаты и несколько сотрудников посольства Азербайджана. Прокурором были предъявлены обвинения в умышленном убийстве гражданина Азербайджана, с использованием огнестрельного оружия, незаконном хранении и ношении оружия, а также нарушении общественного порядка.

Напомним, что утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова прорвался через охрану и смертельно ранил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства — Васиф Тагиев и Махир Иманов — получили ранения, предотвращая нападение.

Нападавший, гражданин Ирана Ясин Хусейнзаде, был задержан после инцидента. В связи с нападением деятельность посольства Азербайджана в Иране была приостановлена. Сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы из Тегерана 29 января 2023 года — в Баку были вынуждены вернуться 53 человека, включая сотрудников посольства и членов их семей.