Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), население страны, составлявшее 85 миллионов 279 тысяч 553 человека в 2022 году, в прошлом году увеличилось на 92 тысячи 824 человека, достигнув 85 миллионов 372 тысячи 377 человек.

При этом доля мужского населения составила 50,1% (42 млн 734 тыс. 71 человек), а доля женского населения — 49,9% (42 млн 638 тыс. 306 человек).

Годовой темп роста населения, который в 2022 году был 7,1 на тысячу населения, в 2023 году сократился до 1,1 на тысячу.

Процент жителей, проживающих в городских центрах провинций и районов, уменьшился с 93,4% в 2022 году до 93% в 2023 году. Доля жителей, проживающих в малых населенных пунктах и деревнях, возросла с 6,6% до 7%.

Сократилась численность иностранцев

Численность иностранных граждан, проживающих в Турции, уменьшилась на 253 тыс. 293 человека по сравнению с предыдущим годом и составляет теперь 1 млн 570 тыс. 543 человека. Среди этого населения доля мужчин 48,6%, а женщин — 51,4%. К иностранцам относятся обладатели разрешений на проживание или работу, а также лица, обладающие документами на международную защиту и другие.